Classement des établissements scolaires

L’école du Transcontinental de Pohénégamook, dans le Bas-Saint-Laurent, s’est démarquée cette année dans le classement des meilleures écoles secondaires québécoises.
Le palmarès, présenté par Le Journal de Montréal, a salué l’implantation de plusieurs activités parascolaires dans cet établissement public. L’école fait désormais partie des meilleures écoles secondaires de la province.
Écoutez Jonathan Gagnon, directeur de l’école du Transcontinental de Pohénégamook, expliquer les changements qui ont été apportés pour faire grimper la note de son établissement, lundi, à La commission.
Chez nous, les gens se sont vraiment impliqués, de façon remarquable. Chez notre personnel, on en a plus de 50% qui animent différentes activités sur l'heure du dîner, que ce soit du personnel de soutien, du personnel professionnel, des enseignants. Mais plusieurs mettent la main à la pâte et on complète notre programmation avec des animateurs qui vont provenir de la communauté qu'on va rémunérer et qui vont faire vivre différentes activités.