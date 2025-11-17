 Aller au contenu
Football
Coupe Grey

Une mauvaise soirée au pire moment de l'année pour les Alouettes

par 98.5

0:00
5:04

Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 novembre 2025 09:10

Avec

Patrick Lagacé
Jean St-Onge
Jean St-Onge

et autres

Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Alouettes de Montréal ont connu une «mauvaise soirée au pire moment» lors de la 112e Coupe Grey, s'inclinant 25 à 17 face aux Roughriders de la Saskatchewan.

Le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque et le descripteur des rencontres des Alouettes sur nos ondes, Jean St-Onge, révèlent que les revirements coûteux et l'état de santé du quart-arrière Davis Alexander ont été les facteurs déterminants de cette défaite.

Malgré une belle remontée, Alexander a été intercepté à trois reprises, soit son total d'interceptions pour toute la saison régulière. Clairement incommodé par une blessure à la cuisse gauche, il est resté principalement dans sa pochette pour faire ses passes et a aggravé sa blessure sur l'une de ses rares courses en fin de match.

Écoutez Jean St-Onge et Jean-Michel Bourque aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il explique que le revirement le plus coûteux est survenu en fin de rencontre, alors que les Alouettes étaient à la porte des buts et n'avaient besoin que d'un touché et d'une conversion de deux points pour égaler la marque. Le quart substitut Shea Patterson, utilisé pour les faufilades, a échappé le ballon, qui a alors été récupéré par les Roughriders.

La Saskatchewan remporte ainsi sa cinquième Coupe Grey, une première depuis 2013.

