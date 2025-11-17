Le légendaire Paul McCartney est en ville pour deux spectacles lundi et mardi au Centre Bell.

À 83 ans, il est toujours capable de rassembler les foules, des plus jeunes aux plus expérimentés.

Écoutez l'animatrice Geneviève Borne, une grande admiratrice de l'artiste, exprimer son amour inconditionnel pour l'ex-Beatles et ce qu'il apporte à la musique, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Le Britannique continue de livrer des performances phénoménales, avec des spectacles qui durent près de trois heures et qui comprennent une trentaine de chansons.

Sa musique est universelle et couvre un large éventail d'émotions. Geneviève Borne souhaiterait que les gens découvrent davantage les albums solos de McCartney qui regorgent de «bijoux» musicaux.