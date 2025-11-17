Manque de financement

La Dre Marie-Hélène Marchand, médecin de famille et fondatrice du projet «la Maison Mobile», offre des soins palliatifs aux personnes itinérantes en fin de vie.

Inspirée par un modèle similaire qui existe à Toronto, son équipe intervient dans la rue, les refuges et les campements. Elle reçoit du soutien financier de la Fondation Marcel et Jean Coutu et d’un organisme fédéral, mais absolument aucune aide de Québec.

Écoutez la Dre Marchand, lundi matin, au micro de Patrick Lagacé.