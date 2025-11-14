La salle d’accouchement de l’hôpital de Saint-Eustache sera fermée les 16 et 17 novembre prochain, et toutes les patientes seront redirigées vers des hôpitaux avoisinants.
Écoutez la gynécologue-obstétricienne Isabelle Lambert, qui demande à Santé Québec depuis plusieurs mois un plan pour éviter un bris de service, en discuter vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«La situation s'est détériorée depuis le mois d'août 2024. On a eu des départs, des invalidités successives, puis beaucoup de pression dans le système, dans notre spécialité actuellement. On s'est retrouvés progressivement à six, cinq, puis trois gynécologues à temps plein pour effectuer la garde de nuit. C'est devenu une situation qui est insoutenable.»