Hôpital de Saint-Eustache : la salle d’accouchement fermée les 16 et 17 novembre

La commission

le 14 novembre 2025 12:58

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Hôpital de Saint-Eustache : la salle d’accouchement fermée les 16 et 17 novembre
La salle d’accouchement de l’hôpital de Saint-Eustache sera fermée les 16 et 17 novembre prochain, et toutes les patientes seront redirigées vers des hôpitaux avoisinants. / New Africa / Adobe Stock

La salle d’accouchement de l’hôpital de Saint-Eustache sera fermée les 16 et 17 novembre prochain, et toutes les patientes seront redirigées vers des hôpitaux avoisinants.

Écoutez la gynécologue-obstétricienne Isabelle Lambert, qui demande à Santé Québec depuis plusieurs mois un plan pour éviter un bris de service, en discuter vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«La situation s'est détériorée depuis le mois d'août 2024. On a eu des départs, des invalidités successives, puis beaucoup de pression dans le système, dans notre spécialité actuellement. On s'est retrouvés progressivement à six, cinq, puis trois gynécologues à temps plein pour effectuer la garde de nuit. C'est devenu une situation qui est insoutenable.»

Isabelle Lambert

