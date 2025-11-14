La salle d’accouchement de l’hôpital de Saint-Eustache sera fermée les 16 et 17 novembre prochain, et toutes les patientes seront redirigées vers des hôpitaux avoisinants.

Écoutez la gynécologue-obstétricienne Isabelle Lambert, qui demande à Santé Québec depuis plusieurs mois un plan pour éviter un bris de service, en discuter vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.