Première depuis le début du conflit

L’Iran a abattu un avion de chasse américain F-15, qui survolait son territoire, et touché un second du modèle A-10, qui s'est écrasé près du détroit d'Ormuz, vendredi 3 avril.

Les opérations de recherche et de sauvetage ont jusqu’à présent permis de retrouver l’un des deux membres d’équipage qui s’étaient éjectés

La télévision d’État iranienne a diffusé des images de l’épave, et la police a offert une récompense pour la capture des pilotes.

Écoutez Éric Sauvé, ex-officier des Forces armées canadiennes et consultant en renseignement, sécurité et défense, analyser la situation, vendredi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.

Le second appareil aurait été mobilisé dans le cadre des recherches de l’équipage du F-15E que les gardiens de la révolution disent avoir abattu.

Deux hélicoptères UH-60 Black Hawk également impliqués dans les opérations de recherche ont été touchés, et plusieurs des militaires qui étaient à bord ont été légèrement blessés, mais sont tous en sécurité.