 Aller au contenu
Hockey
Une performance qui démontre une fragilité

Le Canadien s'effondre lamentablement contre les Stars de Dallas

par 98.5

0:00
4:49

Entendu dans

Lagacé le matin

le 14 novembre 2025 05:49

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Le Canadien s'effondre lamentablement contre les Stars de Dallas
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Le Canadien de Montréal a subi une défaite cuisante et historique de 7 à 0 face aux Stars de Dallas jeudi soir au Centre Bell, une performance qui a révélé la fragilité de l'équipe, surtout après la première période.

Écoutez Jean-Michel Bourque aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Jean-Michel souligne que le match était un peu à l'image du match de mardi, alors que la chaîne a débarqué en deuxième période et qu'on a vu le Tricolore comme un club fragile.

Il a mis en lumière l'efficacité des Stars qui ont marqué sept buts sur seulement 19 lancers et explique que la frustration était palpable chez les joueurs, notamment Cole Caufield et Kirby Dach.

Il revient aussi sur la blessure d'Alex Newhook, lui qui s'est blessé durant la rencontre après une mauvaise chute et qu'une absence à long terme est à peut-être à anticiper dans son cas.

Autre sujet traité:

  • Changement de calendrier en MLS: la ligue adoptera un calendrier d'hiver (de juillet à avril et des éliminatoires en mai) dès 2027. Un défi logistique important, notamment pour le CF Montréal.

Vous aimerez aussi

Pourquoi les Stars de Dallas ne gagneront pas la coupe Stanley
Le hockey des Canadiens
Pourquoi les Stars de Dallas ne gagneront pas la coupe Stanley
0:00
5:25
Le premier trio devra être plus productif
Le hockey des Canadiens
Le premier trio devra être plus productif
0:00
2:12

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Les rabais sont pas mal tous concentrés dans la même chaîne cette semaine»
Rattrapage
Marie-Eve Fournier a fait le tour des circulaires
«Les rabais sont pas mal tous concentrés dans la même chaîne cette semaine»
Le «speed watching»: une habitude qui révèle notre intolérance à l'ennui
Rattrapage
Tendance
Le «speed watching»: une habitude qui révèle notre intolérance à l'ennui
Spécial «ancien» | L'énigme du vendredi 14 novembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «ancien» | L'énigme du vendredi 14 novembre
Un hommage émouvant aux victimes des attentats de Paris
Rattrapage
Cérémonie commémorative
Un hommage émouvant aux victimes des attentats de Paris
Montréal: sans entente, les autobus et les métros ne circuleront pas ce week-end
Rattrapage
Tour d'horizon de l'actualité
Montréal: sans entente, les autobus et les métros ne circuleront pas ce week-end
Une nuit de violence dans le quartier d'Hochelaga
Rattrapage
Affaires criminelles
Une nuit de violence dans le quartier d'Hochelaga
«Dollarama Finds»: comment la chaîne est devenue une sensation sur TikTok
Rattrapage
Trouvailles aux magasins à bas prix
«Dollarama Finds»: comment la chaîne est devenue une sensation sur TikTok
Un nouvel album country pour Nathalie Simard
Rattrapage
«Par les temps qui courent»
Un nouvel album country pour Nathalie Simard
Les grands projets de Mark Carney, un gouffre financier?
Rattrapage
Stratégie de croissance
Les grands projets de Mark Carney, un gouffre financier?
Grève à la STM: «Le Tribunal a les mains liées, c'est ce que le juge dit»
Rattrapage
Tribunal administratif du travail
Grève à la STM: «Le Tribunal a les mains liées, c'est ce que le juge dit»
Une nouvelle pochette pour iPhone devient virale
Rattrapage
Collaboration entre ISSEY MIYAKE et Apple
Une nouvelle pochette pour iPhone devient virale
C'est le Sprint Gala 2025 jusqu'au 4 décembre
Rattrapage
Gala Québec Cinéma
C'est le Sprint Gala 2025 jusqu'au 4 décembre
Que savait Donald Trump sur les activités de Jeffrey Epstein?
Rattrapage
Abus sexuels
Que savait Donald Trump sur les activités de Jeffrey Epstein?
Prison et santé mentale: un décalage choquant dans les soins des détenus
Rattrapage
Enquête du Devoir
Prison et santé mentale: un décalage choquant dans les soins des détenus