Une performance qui démontre une fragilité

Le Canadien de Montréal a subi une défaite cuisante et historique de 7 à 0 face aux Stars de Dallas jeudi soir au Centre Bell, une performance qui a révélé la fragilité de l'équipe, surtout après la première période.

Écoutez Jean-Michel Bourque aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Jean-Michel souligne que le match était un peu à l'image du match de mardi, alors que la chaîne a débarqué en deuxième période et qu'on a vu le Tricolore comme un club fragile.

Il a mis en lumière l'efficacité des Stars qui ont marqué sept buts sur seulement 19 lancers et explique que la frustration était palpable chez les joueurs, notamment Cole Caufield et Kirby Dach.

Il revient aussi sur la blessure d'Alex Newhook, lui qui s'est blessé durant la rencontre après une mauvaise chute et qu'une absence à long terme est à peut-être à anticiper dans son cas.

