Optimisation des soins infirmiers

Luc Mathieu, président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), a fait une sortie publique pour dénoncer le fait que les Québécois «n'en ont pas assez pour leur argent en matière de soins infirmiers».

Il estime que l'organisation actuelle du travail est inefficace: environ 40 % des activités des infirmières et infirmiers pourraient être faites par d'autres intervenants, comme les infirmières auxiliaires ou les préposés.

En d'autres mots, l'OIIQ souhaite que l'on modernise l'organisation du travail pour que les infirmières puissent travailler au maximum de leurs compétences et se concentrer sur des tâches essentielles.

Écoutez Luc Mathieu, président de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, à ce sujet, jeudi, à La commission.