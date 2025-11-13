Pour la Grande entrevue du jeudi, Patrice L'Écuyer revient sur ses 36 ans de carrière, évoquant son passage au Bye Bye et à Détecteur de mensonges, ses insécurités face aux critiques, et l'importance de l'authenticité et de l'improvisation dans son parcours.

Il parle de son spectacle Après seulement 32 ans d'absence, de son lien avec le public, de son engagement à la Fondation Maisonneuve-Rosemont, et de son amitié avec Gaston Lepage, soulignant l’impact du rire et de la bienveillance dans sa vie et celle des autres.

Écoutez l'animateur et comédien Patrice L'Ecuyer, lors de sa Grande entrevue avec Marie-Eve Tremblay, jeudi, à Radio textos.