Fermeture d'une clinique

La clinique l'Agora, spécialisée dans l'aide aux sans-abri et aux clientèles extrêmement vulnérables à Montréal, a annoncé sa fermeture pour le 1er avril prochain.
La raison? Le nouveau mode de rémunération imposé par la loi 2 rend l'établissement non viable.
Autres sujets abordés
- Pas d'autobus ni de métro à Montréal ce week-end en raison du conflit de la STM;
- Un campement illégal à Montréal-Nord;
- L'ultimatum du Québec à Ottawa concernant le coût des demandeurs d'asile;
- L'anniversaire des 10 ans des attentats de Paris du 13 novembre 2015.