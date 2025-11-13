Fermeture d'une clinique

La clinique l'Agora, spécialisée dans l'aide aux sans-abri et aux clientèles extrêmement vulnérables à Montréal, a annoncé sa fermeture pour le 1er avril prochain.

La raison? Le nouveau mode de rémunération imposé par la loi 2 rend l'établissement non viable.

