Plus de protection pour Alexander?

Les Alouettes de Montréal vont affronter les Roughriders de la Saskatchewan, à Winnipeg, dimanche, en finale de la coupe Grey.
Écoutez le porteur de ballon des Alouettes Sean Thomas Erlington, depuis Winnipeg, au micro de Mario Langlois.
Les sujets discutés
- La fierté de Sean Thomas Erlington, un Montréalais, de représenter sa ville à la coupe Grey après avoir joué durant cinq ans à Hamilton;
- Un rôle accru dans l’attaque au sol (386 verges, 88 courses) des Alouettes pour Erlington
- L’importance de la protection du quart-arrière Davis Alexander et le leadership de ce dernier.
- Erlington souligne la confiance de l’équipe malgré le statut de négligés face à Saskatchewan et l’importance de rester concentrés sur leur mission.