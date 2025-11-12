Revers contre les Kings, mauvaises habitudes, réaction de Jakub Dobes la semaine dernière: ce ne sont pas les sujets qui manquent à l'agenda de José Théodore et Mario Langlois.
Écoutez José Théodore commenter plusieurs aspects du jeu des Canadiens de Montréal aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- En vacances à Las Vegas, José parie contre les Canadiens et Jakub Dobes... et il gagne;
- Théodore espère que Dobes ne va verser trop de larmes dans l'avenir;
- «Si Dobe pleure après un match au mois de novembre, et s'il joue 16 ans dans la ligue comme moi, il va manquer de larmes. C'est correct. Il va apprendre.»;
- Les mauvaises habitudes des Canadiens face aux Kings;
- La pression médiatique à Montréal: tout le monde ne réagit pas de la même manière
- La perception positive de la ville de Montréal par des vedettes des autres équipes de la LNH: «Montréal, c'est unanime»;
- La composition d'Équipe Canada.