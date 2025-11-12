Alouettes-Roughriders à la Coupe Grey

Les Alouettes de Montréal disputeront le match de la coupe Grey contre les Roughriders de la Saskatchewan, dimanche.

À quelques jours de ce match ultime de la saison 2025 de la Ligue canadienne de football, Mario Langlois s'entretient avec le DG de l'équipe, Danny Maciocia.

