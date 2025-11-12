Alouettes-Roughriders à la Coupe Grey

Les Alouettes de Montréal disputeront le match de la coupe Grey contre les Roughriders de la Saskatchewan, dimanche.
À quelques jours de ce match ultime de la saison 2025 de la Ligue canadienne de football, Mario Langlois s'entretient avec le DG de l'équipe, Danny Maciocia.
Écoutez le DG des Alouettes Danny Maciocia en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Maciocia était confiant avant le botté vainqueur de José Maltos Diaz;
- Il a eu confiance en Davis Alexander dès qu'il l'a vu à Portland;
- Alexander est-il à 100 % en santé? Non, mais ça a été le cas aussi plus tôt cette saison;
- Les forces des Roughriders: la première ligne à l'attaque et le quart-arrière
- «Il va falloir déguiser nos couvertures et stopper le jeu au sol.»