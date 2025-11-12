 Aller au contenu
Alouettes-Roughriders à la Coupe Grey

«Il va falloir déguiser nos couvertures, stopper le jeu au sol» -Danny Maciocia

98.5 Sports

0:00
8:39

Les amateurs de sports

le 12 novembre 2025 19:00

Mario Langlois
Mario Langlois
«Il va falloir déguiser nos couvertures, stopper le jeu au sol» -Danny Maciocia
Les Alouettes de Montréal devront freiner le jeu au sol contre les Roughriders. / PC/Graham Hughes

Les Alouettes de Montréal disputeront le match de la coupe Grey contre les Roughriders de la Saskatchewan, dimanche.

À quelques jours de ce match ultime de la saison 2025 de la Ligue canadienne de football, Mario Langlois s'entretient avec le DG de l'équipe, Danny Maciocia.

Écoutez le DG des Alouettes Danny Maciocia en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Maciocia était confiant avant le botté vainqueur de José Maltos Diaz;
  • Il a eu confiance en Davis Alexander dès qu'il l'a vu à Portland;
  • Alexander est-il à 100 % en santé? Non, mais ça a été le cas aussi plus tôt cette saison;
  • Les forces des Roughriders: la première ligne à l'attaque et le quart-arrière
  • «Il va falloir déguiser nos couvertures et stopper le jeu au sol.»

«Au football, tu veux protéger ton quart-arrière» -Sean Thomas Erlington
Les amateurs de sports
«Au football, tu veux protéger ton quart-arrière» -Sean Thomas Erlington
0:00
6:58
«Il a prouvé beaucoup de choses à beaucoup de monde» -Byron Archambault
Les amateurs de sports
«Il a prouvé beaucoup de choses à beaucoup de monde» -Byron Archambault
0:00
7:56

