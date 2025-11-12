 Aller au contenu
Politique provinciale
68% jugent que les choses vont mal au Québec

61% des Québécois souhaitent le départ de François Legault

par 98.5

0:00
12:35

Entendu dans

La commission

le 12 novembre 2025 12:30

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Un nouveau sondage Léger/Québecor confirme que l'impopularité du gouvernement de François Legault atteint un nouveau sommet. / Adrian Wyld/La Presse Canadienne

Un nouveau sondage Léger/Québecor confirme que l'impopularité du gouvernement de François Legault atteint un nouveau sommet, alors que 61% des Québécois souhaitent son départ comme chef de la Coalition Avenir Québec (CAQ).

Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger 360, décortique ce résultat alarmant, soulignant que ce taux représente une augmentation de 12 points par rapport à juin dernier, où le taux de mécontentement était déjà de 49%. Le sondage révèle également que 68% des répondants jugent que les choses vont mal au Québec, un taux qui s'applique de manière uniforme dans toutes les strates de la population.

Écoutez Jean-Marc Léger aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

«61%, c'est presque les deux tiers des Québécois. Et ça, c'est 12 points de plus qu'en juin dernier»

Jean-Marc Léger

Le sondeur explique que les réformes trop fondamentales entreprises à la septième année de gouvernement, couplées à un faible taux d'intentions de vote de 17% pour la CAQ et un taux de satisfaction de seulement 22% envers le gouvernement, rendent la situation très difficile.

Jean-Marc Léger précise que l'élément le plus dommageable pour le gouvernement est la chicane, notamment les conflits avec les médecins et les syndicats.

Suspension de la grève: «C'était la chose à faire» -Marc Ranger
La commission
Suspension de la grève: «C'était la chose à faire» -Marc Ranger
0:00
3:56
Le plan du ministre Dubé pour libérer 510 000 rendez-vous
La commission
Le plan du ministre Dubé pour libérer 510 000 rendez-vous
0:00
8:44

