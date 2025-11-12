68% jugent que les choses vont mal au Québec

Un nouveau sondage Léger/Québecor confirme que l'impopularité du gouvernement de François Legault atteint un nouveau sommet, alors que 61% des Québécois souhaitent son départ comme chef de la Coalition Avenir Québec (CAQ).

Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger 360, décortique ce résultat alarmant, soulignant que ce taux représente une augmentation de 12 points par rapport à juin dernier, où le taux de mécontentement était déjà de 49%. Le sondage révèle également que 68% des répondants jugent que les choses vont mal au Québec, un taux qui s'applique de manière uniforme dans toutes les strates de la population.

