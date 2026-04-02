L'impact du discours de Trump

L'expert en énergie Yvan Cliche analyse les contrecoups du récent discours de Donald Trump sur les marchés pétroliers.

Contrairement aux attentes, ces propos risquent d'aggraver la crise, les marchés réalisant que le conflit au détroit d'Ormuz s'inscrira dans la durée.

M. Cliche souligne l'irresponsabilité du président américain, dont la popularité pourrait chuter face à la hausse des prix à la pompe.

Il explique également que le pétrole est une commodité mondialisée: même si une part importante transite vers la Chine, les prix canadiens sont dictés par les courtiers internationaux de Genève, selon l'offre et la demande mondiales.

Écoutez Yvan Cliche, expert en énergie au CÉRIUM, expliquer le tout jeudi midi à La commission.