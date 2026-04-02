Jusqu'à 400 000$ pour élever un enfant au Québec?

Élever un enfant jusqu'à sa majorité représente un investissement financier colossal pour les parents québécois.

Selon les données mises à jour par la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, le coût total pour mener un enfant de la naissance à ses 18 ans oscille désormais entre 324 000 $ et 396 000 $. Ces chiffres englobent les dépenses liées à la nourriture, aux vêtements, aux frais de garde, à l'éducation, aux loisirs, aux soins de santé et aux transports.

Écoutez Alexandre Leblond, chroniqueur économique à l'émission de Patrick Lagacé, commenter cette étude jeudi à La commission.

Si de prime abord, l'étude peut ne pas «donner envie de procréer», le planificateur Alexandre Leblond rappelle qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, dont l’épargne, la disparité des dépenses selon les choix familiaux, l’aide gouvernementale et le coût marginal décroissant pour chaque enfant supplémentaire.