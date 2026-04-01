Retard de plusieurs années

Face à la crise qui touche les infrastructures publiques partout au Québec, plusieurs voix se lèvent afin de trouver des solutions alternatives pour financer la modernisation des routes, des écoles, des hôpitaux…

Dans le cas des infrastructures en eau potable, leur désuétude et le manque de financement pour en ajouter de nouvelles ont une influence sur la construction de nouveaux logements.

Écoutez Éric Côté, PDG de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec, analyser la situation, mercredi, à l’émission La commission.