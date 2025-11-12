Des clients «trop exigeants»?

La première neige hâtive a fait réagir de nombreux déneigeurs résidentiels, qui expriment un ras-le-bol croissant face à certains clients jugés «trop exigeants».

Historiquement, les déneigeurs travaillaient sur des quarts de 8 h à 16 h ou de 9 h à 17 h, ce qui permettait de déneiger les cours pendant l'absence des gens.

Selon plusieurs témoignages recueillis dans des groupes de déneigeurs, l'exigence des clients aurait augmenté depuis la pandémie.

Avec le télétravail, les résidents sont constamment devant leur fenêtre et surveillent les travaux...

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle commenter le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.