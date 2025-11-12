Des milliers de dollars de perte

Cette publicité est une réponse humoristique à une situation qui cause de réels problèmes logistiques pour l'entreprise. Pierre-Olivier Cyr, qui est lui-même un utilisateur frustré des transports en commun, explique que la grève a causé des retards et des annulations de déménagements parce que les employés n'arrivaient pas à se rendre au siège social.

Écoutez Pierre-Olivier Cyr, du Clan Panneton, expliquer à Patrick Lagacé les raisons qui ont poussé l'entreprise à lancer cette publicité.