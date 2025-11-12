Des milliers de dollars de perte

 Aller au contenu
Grève de la STM: une publicité satirique du Clan Panneton fait jaser

le 12 novembre 2025 08:52

Grève de la STM: une publicité satirique du Clan Panneton fait jaser
Une partie de la publicité qui fait tant jaser. / Facebook / Clan Panneton

Le Clan Panneton a fait sensation mercredi matin avec une publicité pleine page dans le Journal de Montréal qui utilise la grève des employés d'entretien de la STM comme angle de marketing. 

Cette publicité est une réponse humoristique à une situation qui cause de réels problèmes logistiques pour l'entreprise. Pierre-Olivier Cyr, qui est lui-même un utilisateur frustré des transports en commun, explique que la grève a causé des retards et des annulations de déménagements parce que les employés n'arrivaient pas à se rendre au siège social.

Écoutez Pierre-Olivier Cyr, du Clan Panneton, expliquer à Patrick Lagacé les raisons qui ont poussé l'entreprise à lancer cette publicité.

