Des milliers de dollars de perte

Le Clan Panneton a fait sensation mercredi matin avec une publicité pleine page dans le Journal de Montréal qui utilise la grève des employés d'entretien de la STM comme angle de marketing.
Cette publicité est une réponse humoristique à une situation qui cause de réels problèmes logistiques pour l'entreprise. Pierre-Olivier Cyr, qui est lui-même un utilisateur frustré des transports en commun, explique que la grève a causé des retards et des annulations de déménagements parce que les employés n'arrivaient pas à se rendre au siège social.
Écoutez Pierre-Olivier Cyr, du Clan Panneton, expliquer à Patrick Lagacé les raisons qui ont poussé l'entreprise à lancer cette publicité.