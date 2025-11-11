Gaz à effet de serre

 Aller au contenu
Le Québec est-il un bon élève en climat?

le 11 novembre 2025 13:57

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Le Québec est-il un bon élève en climat?
La question est plus que pertinente, surtout au lendemain du report de la transition énergétique par le gouvernement Legault.

Le président du Comité consultatif sur les changements climatiques du Québec, Alain Webster, tente de nuancer le bilan du Québec: il est vrai qu’à l’échelle nord-américaine, nous faisons bonne figure. 

Mais il estime que la province «n’avance pas assez vite» pour atteindre ses objectifs climatiques et se trouve clairement en retard par rapport à ce que font les Européens.

Écoutez Alain Webster, président du Comité consultatif sur les changements climatiques du Québec, faire le point, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«C'est intéressant, on est aligné pour s'en aller vers notre objectif qui n'est pas encore atteint. C'est difficile. On n'avançait pas assez vite. Donc, on est à la fois bon au niveau des émissions par habitant, mais on a en même temps de la difficulté à accélérer cet effort.»

Alain Webster

