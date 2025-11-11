Gaz à effet de serre

La question est plus que pertinente, surtout au lendemain du report de la transition énergétique par le gouvernement Legault.

Le président du Comité consultatif sur les changements climatiques du Québec, Alain Webster, tente de nuancer le bilan du Québec: il est vrai qu’à l’échelle nord-américaine, nous faisons bonne figure.

Mais il estime que la province «n’avance pas assez vite» pour atteindre ses objectifs climatiques et se trouve clairement en retard par rapport à ce que font les Européens.

Écoutez Alain Webster, président du Comité consultatif sur les changements climatiques du Québec, faire le point, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.