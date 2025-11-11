 Aller au contenu
Société
«Personne n'est à l'abri»

«J'ai eu des pensées d'abandon»: témoignage choc sur la psychose post-partum

par 98.5

Entendu dans

Radio textos

le 11 novembre 2025 11:02

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«J'ai eu des pensées d'abandon»: témoignage choc sur la psychose post-partum
Radio textos / Cogeco Média

À la suite des récents cas d'abandons de bébés, voici un touchant témoignage de Marily Nadeau, une femme qui a vécu une grande détresse après son accouchement. 

Elle a révélé avoir sombré dans une psychose post-partum après la naissance prématurée de sa fille en 2021, au point d'avoir eu des pensées d'abandon ou d'adoption, malgré que l'enfant était désiré.

Son hospitalisation en psychiatrie a duré un mois. Elle a finalement récupéré grâce au soutien de son mari, qui a pris le relais du bébé.

Écoutez son témoignage, mardi matin, au micro de Marie-Eve Tremblay. 

Son cas illustre que personne n'est à l'abri, peu importe le milieu socioéconomique.

Elle souhaite briser le tabou de la mère idéale et a écrit un livre sur son épreuve, Prête, pas prête, j'arrive!, pour sensibiliser le public et les conjoints.

