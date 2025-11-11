«Drôle depuis 1957», son nouveau spectacle

Michel Barrette, humoriste et raconteur québécois, présente son nouveau spectacle Drôle depuis 1957.

Avec ce nouveau one-man-show, concrétisation de deux ans de travail, il partage des anecdotes vécues qu'il n'avait jamais racontées auparavant.

À 69 ans, et après un burn-out dû à une surcharge de travail, il ne veut pas faire plus de 25 spectacles par an pour préserver sa santé et sa créativité.

La tournée débutera en février.

Écoutez Michel Barrette, humoriste chouchou des Québécois, avec Patrick Lagacé.