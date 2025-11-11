Bordée de neige

Plus de 300 000 foyers étaient privés d'électricité vers 6h00 mardi matin au Québec, principalement dans la Montérégie, Lanaudière, le Grand Montréal, le Centre-du-Québec et le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Cette situation est causée par une neige très lourde et collante qui est tombée sur le sud de la province depuis deux jours, provoquant la chute de branches sur le réseau électrique.

Écoutez la porte-parole de la société d'État, Paule Veilleux-Turcotte, commenter le tout, à l'émission de Patrick Lagacé.

La présence persistante de feuilles sur les arbres a aggravé la situation, estime Mme Veilleux-Turcotte.