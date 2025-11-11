 Aller au contenu
Société
Bordée de neige

Hydro-Québec: plus de 300 000 foyers privés de courant

le 11 novembre 2025 06:34

Plus de 300 000 foyers étaient privés d'électricité vers 6h00 mardi matin au Québec, principalement dans la Montérégie, Lanaudière, le Grand Montréal, le Centre-du-Québec et le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Cette situation est causée par une neige très lourde et collante qui est tombée sur le sud de la province depuis deux jours, provoquant la chute de branches sur le réseau électrique.

Écoutez la porte-parole de la société d'État, Paule Veilleux-Turcotte, commenter le tout, à l'émission de Patrick Lagacé.

La présence persistante de feuilles sur les arbres a aggravé la situation, estime Mme Veilleux-Turcotte. 

«Le poids combiné de la neige avec les feuilles mouillées est vraiment venu fragiliser les branches qui sont tombées sur le réseau électrique...»

Paule Veilleux-Turcotte

Autres sujets abordés

  • Écoles: des centres de services scolaires ont fermé des établissements;
  • Le point sur le conflit à la Société de transport de Montréal;
  • Que penser du plan économique de François Legault?

