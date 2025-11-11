 Aller au contenu
Sports
Séquence de six matchs avec au moins un point

CH au sommet de l’Atlantique: «Ça démontre à quel point ça peut changer vite»

par 98.5

0:00
3:43

Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 novembre 2025 05:50

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque

Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Kings de Los Angeles seront en visite au Centre Bell mardi soir. Ils tenteront de trouver la manière de freiner la séquence de six matchs avec au moins un point des Canadiens de Montréal.

D’ailleurs, le Tricolore trône toujours au sommet de la division Atlantique. À pareille date l’an passé, le club était dans les bas-fonds du classement de la LNH.

Comment expliquer ce revirement de situation? Certains noms retiennent l’attention, mais tous les joueurs contribuent au succès de l’équipe.

Écoutez Jean-Michel Bourque parler des récentes performances des Canadiens de Montréal et mettre la table pour le match de mardi soir contre les Kings de Los Angeles au micro de Patrick Lagacé. 

Autres sujets abordés

  • Les autres matchs dans la LNH et l’impressionnant but de Connor McDavid
  • Tennis: Félix Auger-Aliassime perd son premier match lors des finales de l’ATP face à Jannik Sinner;
  • La saison des Roses de Montréal est terminée.

