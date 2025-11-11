Les Kings de Los Angeles seront en visite au Centre Bell mardi soir. Ils tenteront de trouver la manière de freiner la séquence de six matchs avec au moins un point des Canadiens de Montréal.

D’ailleurs, le Tricolore trône toujours au sommet de la division Atlantique. À pareille date l’an passé, le club était dans les bas-fonds du classement de la LNH.

Comment expliquer ce revirement de situation? Certains noms retiennent l’attention, mais tous les joueurs contribuent au succès de l’équipe.

Écoutez Jean-Michel Bourque parler des récentes performances des Canadiens de Montréal et mettre la table pour le match de mardi soir contre les Kings de Los Angeles au micro de Patrick Lagacé.

