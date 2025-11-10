 Aller au contenu
Botté vainqueur de José Maltos Diaz

«Il a prouvé beaucoup de choses à beaucoup de monde» -Byron Archambault

«Il a prouvé beaucoup de choses à beaucoup de monde» -Byron Archambault
Les joueurs des Alouettes portent en triomphe leur botteur José Maltos Diaz / PC/Frank Gunn

Les Alouettes de Montréal ont remporté la finale de l'Association de l'est de la Ligue canadienne de football, samedi, au compte de 16-13 contre les Tiger-Cats de Hamilton grâce à un botté de précision vainqueur de José Maltos Diaz.

Écoutez l'adjoint à l'entraîneur des Alouettes, Byron Archambeault, commenter la victoire et l'arrivée de la formation à Winnipeg, en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Le botteur des Alouettes a réagi avec émotion avec le botté vainqueur.

«Tu vois, cette personne, elle est passée à travers toutes les émotions qu'il y a à passer. Tu vois sa préparation tout au long de l'année, à quel point il veut être à ce moment-là, à quel point il veut être dans cette situation-là», note Archambeault.

Et Maltos Diaz n'a pas raté son coup quand ça comptait.

«Il avait les yeux pleins d'eau. C'est quelqu'un qui s'est fait retrancher souvent, à plusieurs niveaux. C'est quelqu'un qui s'est fait dire, au fond, qu'il ne servait à rien en termes de spécialiste. Qu'il n'allait pas jouer. Il se l'ai fait dire par des entraîneurs qui sont dans la LCF, actuellement. Donc, il a prouvé beaucoup de choses avec ce botté-là. Il a prouvé beaucoup de choses à beaucoup de monde.»

Byron Archambeault

Les autres sujets discutés

  • Les Alouettes sont arrivés à Winnipeg pour la coupe Grey;
  • Le quart Davis Alexander sera le partant pour le grand match, dimanche;
  • Une victoire d'équipe contre les Tiger-Cats remplie de mini-victoires;
  • Les Alouettes ont célébré un peu, mais le travail n'est pas terminé.

