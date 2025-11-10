Botté vainqueur de José Maltos Diaz

Les Alouettes de Montréal ont remporté la finale de l'Association de l'est de la Ligue canadienne de football, samedi, au compte de 16-13 contre les Tiger-Cats de Hamilton grâce à un botté de précision vainqueur de José Maltos Diaz.

Écoutez l'adjoint à l'entraîneur des Alouettes, Byron Archambeault, commenter la victoire et l'arrivée de la formation à Winnipeg, en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Le botteur des Alouettes a réagi avec émotion avec le botté vainqueur.

«Tu vois, cette personne, elle est passée à travers toutes les émotions qu'il y a à passer. Tu vois sa préparation tout au long de l'année, à quel point il veut être à ce moment-là, à quel point il veut être dans cette situation-là», note Archambeault.

Et Maltos Diaz n'a pas raté son coup quand ça comptait.