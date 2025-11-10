 Aller au contenu
Hockey
Belle séquence de succès

«Je m'assure de cocher toutes les cases» -Kirby Dach

par 98.5 Sports

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 novembre 2025 18:58

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire
Kirby Dach inscrit un superbe but contre le Mammoth, samedi soir. / PC/Graham Hughes

Les Canadiens de Montréal étaient de retour à l'entraînement, lundi, moins de 48 heures après leur convaincante victoire contre le Mammoth de l'Utah.

Martin McGuire y était et il résume la journée et les discussions au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Martin St-Louis se penche sur la progression de Kirby Dach;
  • Dach s'assure de cocher toutes les cases;
  • L'attaquant souligne le soutien de son entraîneur;
  • Selon Mike Matheson, Dach n'était pas une cause perdue;
  • Martin St-Louis privilégie la qualité des tirs et le contrôle de la rondelle, malgré un faible volume de lancers des siens;
  • Nick Suzuki, qui subissait des traitements, continue de jouer en dépit d'une blessure.

