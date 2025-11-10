Belle séquence de succès

Les Canadiens de Montréal étaient de retour à l'entraînement, lundi, moins de 48 heures après leur convaincante victoire contre le Mammoth de l'Utah.
Martin McGuire y était et il résume la journée et les discussions au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Martin St-Louis se penche sur la progression de Kirby Dach;
- Dach s'assure de cocher toutes les cases;
- L'attaquant souligne le soutien de son entraîneur;
- Selon Mike Matheson, Dach n'était pas une cause perdue;
- Martin St-Louis privilégie la qualité des tirs et le contrôle de la rondelle, malgré un faible volume de lancers des siens;
- Nick Suzuki, qui subissait des traitements, continue de jouer en dépit d'une blessure.