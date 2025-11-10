Pas besoin d'attendre au 1er décembre

La date limite légale pour l'installation des pneus d'hiver au Québec est le 1er décembre, mais le chroniqueur automobile Benoit Charette rappelle que l'installation ne devrait pas être basée sur l'arrivée de la neige, mais plutôt sur la température.

Il recommande d'installer ses pneus d'hiver dès que la température atteint 6 ou 7 °C. En agissant tôt, les automobilistes évitent l'affluence dans les garages et sont prêts avant la première précipitation significative.

Écoutez celui qui est aussi animateur du balado Ça tient la route et auteur du livre L’annuel de l’automobile 2026, lundi, à Lagacé le matin.