Maltraitance en CHSLD

Le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréala été contraint de reconnaître ses torts dans l’affaire du congédiement d’une travailleuse sociale du CHSLD Paul-Gouin.

Celle-ci avait été sanctionnée pour «manque de loyauté envers son employeur» après avoir dénoncé à l'interne des cas présumés de maltraitance et des problèmes au sein de l'établissement.

Le syndicat a rapidement réagi en déposant une plainte auprès de l'Ordre des travailleurs sociaux, qui a mené son enquête et a reconnu le gestionnaire coupable de manquement à son code de déontologie.

Écoutez Patrick Vienneau, président de l’exécutif de l’APTS du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, faire le point à ce sujet, au micro de Patrick Lagacé lundi.