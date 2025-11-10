Nouveau co-porte-parole de Québec solidaire

Sol Zanetti, nouvellement élu co-porte-parole masculin de Québec Solidaire (QS), accuse le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, de «miner les chances» que le troisième référendum soit gagnant en raison de ses politiques sur l'immigration.

Écoutez le député solidaire de Jean-Lesage commenter le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.