Nouveau co-porte-parole de Québec solidaire

Sol Zanetti, nouvellement élu co-porte-parole masculin de Québec Solidaire (QS), accuse le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, de «miner les chances» que le troisième référendum soit gagnant en raison de ses politiques sur l'immigration.
Écoutez le député solidaire de Jean-Lesage commenter le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Pour atteindre le 50 % plus un, pour rassembler, il faut que tout le monde se sente inclus. Les politiques du Parti québécois vont dans le sens inverse.»
