Le retour de Donald Trump l'endormi

Lagacé le matin

le 10 novembre 2025 06:55

Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Le retour de Donald Trump l'endormi
L'image a été rapidement récupérée par ses adversaires. / AP Photo / Evan Vucci

Le président américain Donald Trump a été au cœur de l'actualité de la fin de semaine pour une série de moments viraux qui ont mis son entourage sur la défensive et son ego à rude épreuve.

Le moment le plus partagé sur les réseaux sociaux est sans doute une séquence où l'on voit le républicain fermer les yeux alors qu'il est assis à une table lors d'une annonce.

L'image a été rapidement récupérée par ses adversaires.

Écoutez Frédéric Labelle présenter ce qui a retenu l'attention sur les réseaux sociaux en fin de semaine, au micro de Patrick Lagacé.

