Vice de construction

Six ans après son ouverture, le pont Champlain présente des coulées de rouille dues à un scellant inefficace.

C'est ce que révèle La Presse lundi matin. Le scellant qui y a été appliqué serait inefficace, permettant à l'eau de s'infiltrer et de causer l'oxydation.

Le consortium Groupe Signature sur le Saint-Laurent, responsable de la construction, confirme que 330 de ces joints sont concernés.

Écoutez Patrick Lagacé, dans le cadre de son tour d'horizon de l'actualité, faire le point sur l'état du pont Champlain.

