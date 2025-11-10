Vice de construction

Six ans après son ouverture, le pont Champlain présente des coulées de rouille dues à un scellant inefficace.
C'est ce que révèle La Presse lundi matin. Le scellant qui y a été appliqué serait inefficace, permettant à l'eau de s'infiltrer et de causer l'oxydation.
Le consortium Groupe Signature sur le Saint-Laurent, responsable de la construction, confirme que 330 de ces joints sont concernés.
Écoutez Patrick Lagacé, dans le cadre de son tour d'horizon de l'actualité, faire le point sur l'état du pont Champlain.
Autres sujets abordés
- Le conflit de travail à la STM se poursuit, affectant la mobilité de nombreux usagers;
- Des milliers de médecins ont manifesté ce week-end au Centre Bell pour protester contre la réforme de Christian Dubé;
- Sur la scène internationale, un accord provisoire au Sénat américain pourrait mettre fin à une longue paralysie du gouvernement.