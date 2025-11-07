Flop commercial

Serait-ce la fin du Ford F-150 Lightning? Le géant automobile considère mettre fin à la production de la version électrique de sa célèbre camionnette.
Écoutez le journaliste automobile Olivier Chamberland discuter de l'avenir des modèles électriques chez Ford, vendredi, avec Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.
«C'est un modèle qui n'a malheureusement pas connu le rayonnement que le constructeur espérait. Il faut quand même souligner que Ford est le premier qui est arrivé dans le segment. Et pour arriver à cet exploit, il a pris une plate-forme d'un F-150 régulier et on l'a électrifiée, contrairement à RAM et à GM, qui, eux, ont développé une toute nouvelle architecture pour créer des véhicules électriques, dont les camionnettes.»