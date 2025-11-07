Des années pénibles pour l'opposition à Ottawa

Le chroniqueur Luc Ferrandez revient sur les difficultés du chef conservateur Pierre Poilievre, vendredi, dans sa chronique à l'émission de Patrick Lagacé.

Il soutient que Mark Carney, en «volant» des idées et «des éléments de programme du Parti conservateur qui faisaient le plus de consensus», rend l'opposition conservatrice peu pertinente.

«À quoi sert Pierre Poilievre?», se demande notre chroniqueur?

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez concernant l'opposition conservatrice à Ottawa depuis l'arrivée de Mark Carney.