Politique fédérale
Des années pénibles pour l'opposition à Ottawa

«À quoi sert Pierre Poilievre?» -Luc Ferrandez

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 novembre 2025 09:32

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

Le chroniqueur Luc Ferrandez revient sur les difficultés du chef conservateur Pierre Poilievre, vendredi, dans sa chronique à l'émission de Patrick Lagacé.

Il soutient que Mark Carney, en «volant» des idées et «des éléments de programme du Parti conservateur qui faisaient le plus de consensus», rend l'opposition conservatrice peu pertinente.

«À quoi sert Pierre Poilievre?», se demande notre chroniqueur?

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez concernant l'opposition conservatrice à Ottawa depuis l'arrivée de Mark Carney.

