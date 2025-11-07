Négociations avec les deux fédérations

Afin de désamorcer les tensions entre les médecins et Québec, la présidente du Conseil du Trésor, France-Élaine Duranceau est devenue la nouvelle interlocutrice, jouant le rôle du «Good Cop».



Ce geste de bonne foi, visant à «rasseoir tout le monde à la table», a été brutalement révoqué en quelques heures par l’entourage du premier ministre François Legault ou du ministre de la Santé Christian Dubé.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau analyser les derniers développements dans les négociations entourant la loi 2, au micro de Patrick Lagacé.

