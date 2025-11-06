Baisse des cibles

Après avoir mené des consultations, le gouvernement propose de réduire l'immigration permanente à 45 000 personnes par an pour les quatre prochaines années contre 60 000 auparavant.

Le ministre Jean-François Roberge justifie cette baisse en insistant sur la capacité d'accueil du Québec, qui est «déjà dépassée»: manque de logements, d'enseignants, de classes et de ressources en santé.

Il affirme qu'il s'agit d'un «geste responsable» pour reprendre le contrôle.

Écoutez le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, explique la nouvelle cible de 45 000 immigrants permanents, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.