Politique provinciale
Baisse des cibles

Immigration au Québec: «Ce n'est pas normal qu'on subisse ce poids-là»

par 98.5

0:00
14:42

le 6 novembre 2025 13:42

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le gouvernement propose de réduire l'immigration permanente à 45 000 personnes par an pour les quatre prochaines années. / PC/Jacques Boissinot

Après avoir mené des consultations, le gouvernement propose de réduire l'immigration permanente à 45 000 personnes par an pour les quatre prochaines années contre 60 000 auparavant.

Le ministre Jean-François Roberge justifie cette baisse en insistant sur la capacité d'accueil du Québec, qui est «déjà dépassée»: manque de logements, d'enseignants, de classes et de ressources en santé.

Il affirme qu'il s'agit d'un «geste responsable» pour reprendre le contrôle.

Écoutez le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, explique la nouvelle cible de 45 000 immigrants permanents, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«C'est fou. L'arrivée de demandeurs d'asile, c'est complètement incontrôlé de la part du gouvernement fédéral. Mais nous, ça n'augmente pas d'autant notre capacité d'accueil, ça n'augmente pas notre capacité à franciser tout le monde, à scolariser tout le monde, à soigner tout le monde, à loger tout le monde.»

Jean-François Roberge

