Une baisse de 50% son chiffre d'affaires

par 98.5

0:00
5:27

Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 novembre 2025 08:40

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Raphaël Creton, propriétaire de la boulangerie La Cave à Manger dans le Vieux-Montréal, témoigne de l'impact dévastateur de la grève du transport en commun sur son entreprise.

Son commerce, qui compte près de 20 employés, subit une baisse drastique de l'achalandage et une difficulté accrue pour ses employés à se rendre au travail.

L'entrepreneur a révélé que la grève a entraîné une chute de 50% de son chiffre d'affaires, comparé à la période estivale où une baisse est habituelle, mais pas aussi prononcée.

Écoutez le commerçant commenter le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Le jeune entrepreneur a confié que cette situation met son commerce dans le rouge et l'oblige à envisager des mesures douloureuses - comme des mises à pied - si la grève devait perdurer.

