Transport en commun

Le conflit de travail à la STM atteint son sixième jour de grève pour les employés d'entretien, et la pression politique s'intensifie.

La mairesse de Montréal Soraya Martinez Ferrada a donné un ultimatum de 10 jours aux parties, soit jusqu'au 15 novembre, pour qu'une entente négociée soit conclue. Son message est clair: si la loi sur le retour au travail devait être devancée, le syndicat perdrait son pouvoir de négociation.

Simultanément, à l'Assemblée nationale, le ministre du Travail, Jean Boulet a brandi la menace d'imposer l'arbitrage avant la date butoir du 28 novembre.

