Interdire ou réglementer

Un dentiste qui travaille d'une main, et qui tient son cellulaire de l'autre. Une infirmière qui regarde un film pendant qu'un patient a besoin d'aide. Faut-il encadrer l'usage du téléphone au travail?

L'utilisation du téléphone cellulaire personnel à des fins non professionnelles dans des secteurs critiques est au cœur d'un débat soulevé par un dossier dans La Presse.

Écoutez Julie Carignan, psychologue organisationnelle, analyser l'usage du téléphone cellulaire sur le marché du travail, au micro de Marie-Eve Tremblay.