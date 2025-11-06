 Aller au contenu
Techno
Interdire ou réglementer

Faut-il encadrer l'usage du cellulaire au travail?

par 98.5

0:00
15:54

Entendu dans

Radio textos

le 6 novembre 2025 11:02

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Faut-il encadrer l'usage du cellulaire au travail?
L'utilisation du téléphone cellulaire personnel à des fins non professionnelles dans des secteurs critiques est au cœur du débat. / Adobe Stock

Un dentiste qui travaille d'une main, et qui tient son cellulaire de l'autre. Une infirmière qui regarde un film pendant qu'un patient a besoin d'aide. Faut-il encadrer l'usage du téléphone au travail?

L'utilisation du téléphone cellulaire personnel à des fins non professionnelles dans des secteurs critiques est au cœur d'un débat soulevé par un dossier dans La Presse.

Écoutez Julie Carignan, psychologue organisationnelle, analyser l'usage du téléphone cellulaire sur le marché du travail, au micro de Marie-Eve Tremblay.

