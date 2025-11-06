Quel message envoie la justice?

Paul Robidoux, un multirécidiviste en termes de violence conjugale et sexuelle, a été condamné à la prison à domicile la semaine dernière.

Un jugement qui a «fait sourciller» notre collègue Bénédicte Lebel.

Condamné à de multiples reprises depuis 1987, notamment à des peines d'incarcération de trois ans en 2015 et six ans en 2018 pour des affaires de violence conjugale ou sexuelle, il a de nouveau été reconnu coupable de harcèlement criminel en 2023.

Malgré les récidives et en dépit d'un rapport présentenciel qui souligne un «niveau de risque élevé de récidive», Paul Robidoux pourra rester chez lui.

Écoutez Bénédicte Lebel commenter le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.