Justice et faits divers
Quel message envoie la justice?

Prison à domicile pour un multirécidiviste de la violence conjugale

par 98.5

0:00
7:52

Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 novembre 2025 06:09

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Prison à domicile pour un multirécidiviste de la violence conjugale
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Paul Robidoux, un multirécidiviste en termes de violence conjugale et sexuelle, a été condamné à la prison à domicile la semaine dernière.

Un jugement qui a «fait sourciller» notre collègue Bénédicte Lebel.

Condamné à de multiples reprises depuis 1987, notamment à des peines d'incarcération de trois ans en 2015 et six ans en 2018 pour des affaires de violence conjugale ou sexuelle, il a de nouveau été reconnu coupable de harcèlement criminel en 2023.

Malgré les récidives et en dépit d'un rapport présentenciel qui souligne un «niveau de risque élevé de récidive», Paul Robidoux pourra rester chez lui.

Écoutez Bénédicte Lebel commenter le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Le meilleur choix, c'est de le renvoyer à la maison. Quel message ça envoie? Ça m'a jetée à terre.»

Bénédicte Lebel

Autre sujet abordé

  • Vidéo controversée sur les réseaux sociaux: l'avocate Vanessa Pharand reconnue coupable par le Barreau.

