Le revers en tirs de barrage

«Ça va arriver des matchs comme ça, il faut juste ne pas les enchaîner»

par 98.5 Sports

le 5 novembre 2025 20:18

Mario Langlois
Mario Langlois
Antoine Roussel
Antoine Roussel
«Ça va arriver des matchs comme ça, il faut juste ne pas les enchaîner»
Antoine Roussel / Cogeco Média

Match de la veille et regard vers l'avenir. Antoine Roussel regarde devant et derrière lors de son intervention avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Le Canadien a joué avec le feu depuis le début de la saison;
  • «Ça va arriver des matchs comme ça, il faut juste ne pas les enchaîner»;
  • Un pas vers la bonne direction pour Montembeault;
  • Les faiblesses en désavantage numérique, notamment pour Jake Evans et Josh Anderson
  • et évoquent la nécessité d’un spécialiste défensif. Enfin, ils comparent les Leafs de Toronto et les Penguins, notant l’impact de Mitch Marner et les acquisitions estivales sur la préparation pour les séries éliminatoires.

