 Aller au contenu
Société
Leur contrat a 10 ans

Les pilotes d’Air Transat menacent de faire la grève

par 98.5

0:00
11:18

Entendu dans

La commission

le 5 novembre 2025 14:27

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Les pilotes d’Air Transat menacent de faire la grève
700 pilotes d'Air Transat menacent de faire grève d’ici le 10 décembre. / Graham Hughes/ La Presse Canadienne

Vos vacances des Fêtes sont-elles en péril?

C'est la question que se posent des milliers de voyageurs après que les pilotes d'Air Transat ont menacé d'exercer leur droit de grève d'ici le 10 décembre.

Si le processus de conciliation traîne en longueur, la cause principale est un fossé de dix ans entre les conditions des pilotes et les standards de l'industrie.

Écoutez Bibianne Lavallée, vice-présidente du conseil exécutif principal du groupe des pilotes d’Air Transat, expliquer le tout, mercredi, à La commission

«On est à la table de négociation... préparés, engagés depuis le mois de janvier. [Les dirigeants de] la compagnie ont entre leurs mains le pouvoir d'éviter la grève. Il y a pas un pilote chez Air Transat en ce moment qui veut faire la grève»

Bibianne Lavallée

Vous aimerez aussi

Les «lambineux» de la voie de gauche dénoncés dans une publicité de la SQ
La commission
Les «lambineux» de la voie de gauche dénoncés dans une publicité de la SQ
0:00
12:11
«Pas de cherry picking» concernant la clientèle des médecins
La commission
«Pas de cherry picking» concernant la clientèle des médecins
0:00
12:21

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Canac s'installe à Montréal: la compétition face aux géants américains
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée!
Canac s'installe à Montréal: la compétition face aux géants américains
«Oprah's Favorite Things»: une entreprise de Québec en vedette!
Rattrapage
Succès entrepreneurial
«Oprah's Favorite Things»: une entreprise de Québec en vedette!
«Pas de cherry picking» concernant la clientèle des médecins
Rattrapage
Désaccords sur la loi 2
«Pas de cherry picking» concernant la clientèle des médecins
Appel à la vigilance face aux faux inspecteurs en bâtiment
Rattrapage
Nouveau type de fraude au Québec
Appel à la vigilance face aux faux inspecteurs en bâtiment
Andrée Laforest demande un recomptage à Saguenay
Rattrapage
Nouvelles dans le monde municipal
Andrée Laforest demande un recomptage à Saguenay
Trump en paralysie budgétaire: «La réalité le rattrape» -Frédérick Gagnon
Rattrapage
Un an après l'annonce de son «âge d'or»
Trump en paralysie budgétaire: «La réalité le rattrape» -Frédérick Gagnon
Budget Carney: des milliards d'investissements, mais un risque de gaspillage?
Rattrapage
Finances fédérales
Budget Carney: des milliards d'investissements, mais un risque de gaspillage?
Les «lambineux» de la voie de gauche dénoncés dans une publicité de la SQ
Rattrapage
Diffusée sur Tik Tok
Les «lambineux» de la voie de gauche dénoncés dans une publicité de la SQ
547 000 $ de publicité pour une loi qui déchire la CAQ
Rattrapage
Santé: la facture salée du «spin»
547 000 $ de publicité pour une loi qui déchire la CAQ
«Il n'y a pas grand-chose à faire» au niveau juridique, rapporte un avocat
Rattrapage
Des recours pour mettre fin à la grève de la STM?
«Il n'y a pas grand-chose à faire» au niveau juridique, rapporte un avocat
Grève à la STM: le patronat réclame de l'action du gouvernement Legault
Rattrapage
Le transport en commun, un service critique
Grève à la STM: le patronat réclame de l'action du gouvernement Legault
Isabelle Poulet «a poussé la porte de screen et ça lui est revenu dans la face»
Rattrapage
Après avoir tâté le terrain des libéraux
Isabelle Poulet «a poussé la porte de screen et ça lui est revenu dans la face»
À la suite des élections: des jeunes maires aux commandes
Rattrapage
Les bonnes nouvelles du jour
À la suite des élections: des jeunes maires aux commandes
À 23 ans: Jérémy Laplante, plus jeune maire du Québec
Rattrapage
Élection surprise en Gaspésie
À 23 ans: Jérémy Laplante, plus jeune maire du Québec