Leur contrat a 10 ans

Vos vacances des Fêtes sont-elles en péril?

C'est la question que se posent des milliers de voyageurs après que les pilotes d'Air Transat ont menacé d'exercer leur droit de grève d'ici le 10 décembre.

Si le processus de conciliation traîne en longueur, la cause principale est un fossé de dix ans entre les conditions des pilotes et les standards de l'industrie.

Écoutez Bibianne Lavallée, vice-présidente du conseil exécutif principal du groupe des pilotes d’Air Transat, expliquer le tout, mercredi, à La commission.