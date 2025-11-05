Un an après l'annonce de son «âge d'or»

C'était il y a un an: Donald Trump promettait au peuple américain «l'âge d'or des États-Unis».
Pourtant, il doit composer aujourd'hui avec une paralyse budgétaire record, une grande baisse de popularité, de défaites électorales et la Cour suprême qui menace ses tarifs.
Qu'est-ce qui explique ce décalage entre la promesse et la réalité?
Écoutez Frédérick Gagnon, titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand, directeur de l’Observatoire sur les États-Unis et professeur de science politique à l’UQAM, mercredi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«La réalité rattrape Trump. J'entendais ces mots tout à l'heure : le ''Golden Age of America'', on n'en est pas encore là [...] Du côté des Républicains, l'aiguille ne bouge à peu près pas. Trump est toujours au-dessus des 90% d'appuis, donc ça devient presque une religion.»