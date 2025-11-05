Un an après l'annonce de son «âge d'or»

C'était il y a un an: Donald Trump promettait au peuple américain «l'âge d'or des États-Unis».

Pourtant, il doit composer aujourd'hui avec une paralyse budgétaire record, une grande baisse de popularité, de défaites électorales et la Cour suprême qui menace ses tarifs.

Qu'est-ce qui explique ce décalage entre la promesse et la réalité?

Écoutez Frédérick Gagnon, titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand, directeur de l’Observatoire sur les États-Unis et professeur de science politique à l’UQAM, mercredi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.