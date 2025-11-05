 Aller au contenu
Société
Le rituel toxique d'influenceurs

Venin de grenouille: attention à la «purge» qui peut tuer

par 98.5

0:00
15:03

Entendu dans

Radio textos

le 5 novembre 2025 11:06

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Venin de grenouille: attention à la «purge» qui peut tuer
Le venin de la rainette singe: thérapeutique? / mgkuijpers / Adobe Stock

Connaissez-vous le rituel du kambo, une cérémonie chamanique sud-américaine utilisant le venin de la grenouille rainette singe pour provoquer une purge intense?

Popularisé par des influenceurs, ce rituel, parfois combiné à des hallucinogènes, est promu sur les réseaux sociaux malgré des risques graves.

L'invité de Marie-Eve Tremblay, Olivier «Le Pharmachien» Bernard, souligne l’absence de réglementation, le flou légal au Québec, et la différence entre ces pratiques et les traitements médicaux encadrés comme la kétamine.

Écoutez-le expliquer le tout, mercredi, à Radio textos.

