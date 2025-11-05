Le rituel toxique d'influenceurs

Connaissez-vous le rituel du kambo, une cérémonie chamanique sud-américaine utilisant le venin de la grenouille rainette singe pour provoquer une purge intense?

Popularisé par des influenceurs, ce rituel, parfois combiné à des hallucinogènes, est promu sur les réseaux sociaux malgré des risques graves.

L'invité de Marie-Eve Tremblay, Olivier «Le Pharmachien» Bernard, souligne l’absence de réglementation, le flou légal au Québec, et la différence entre ces pratiques et les traitements médicaux encadrés comme la kétamine.

Écoutez-le expliquer le tout, mercredi, à Radio textos.