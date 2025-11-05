Spectacle et «Avant le crash»

Émile Proulx-Cloutier impressionne tant par ses talents d'auteur-compositeur-interprète que par ses talents de comédien.

Côté musique, on dit de lui qu'il est un homme-orchestre. Il présente d'ailleurs en novembre une supplémentaire du concert Émile Proux-Cloutier symphonique avec l'Orchestre de l'Agora et 90 petits chanteurs du Mont-Royal.

Ses performances dans la série Avant le crash retiennent également l'attention.

Écoutez Émile Proulx-Cloutier discuter de ses projets avec Patrick Lagacé et Catherine Brisson, mercredi.