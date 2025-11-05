Les Flyers l'ont emporté en tirs de barrage

Les Canadiens de Montréal ont disputé un drôle de match devant leurs partisans mardi soir. Après une première période désastreuse, le CH a répondu avec quatre buts sans riposte.

Mais ce n'était pas assez. Le but de Trevor Zegras en tirs de barrage a procuré la victoire aux Flyers de Philadelphie.

Plusieurs joueurs, dont à nouveau le jeune Ivan Demidov, se sont démarqués dans la défaite.

Écoutez Martin McGuire analyser la performance du Tricolore à l'émission Lagacé le matin, mercredi.

Malgré cette défaite, les Canadiens de Montréal trônent au sommet de l'Association de l'Est et arrivent au deuxième rang dans toute la ligue.