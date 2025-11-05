 Aller au contenu
Sports
Les Flyers l'ont emporté en tirs de barrage

«C'est une des défaites les plus intéressantes et spectaculaires du CH»

par 98.5

0:00
7:34

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 novembre 2025 09:13

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Martin McGuire / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal ont disputé un drôle de match devant leurs partisans mardi soir. Après une première période désastreuse, le CH a répondu avec quatre buts sans riposte.

Mais ce n'était pas assez. Le but de Trevor Zegras en tirs de barrage a procuré la victoire aux Flyers de Philadelphie.

Plusieurs joueurs, dont à nouveau le jeune Ivan Demidov, se sont démarqués dans la défaite.

Écoutez Martin McGuire analyser la performance du Tricolore à l'émission Lagacé le matin, mercredi. 

Malgré cette défaite, les Canadiens de Montréal trônent au sommet de l'Association de l'Est et arrivent au deuxième rang dans toute la ligue.

