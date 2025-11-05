Mort à 14 ans

Connaissez-vous le phénomène Tika? Il s'agit d'un chien, décédé tout récemment, qui a enflammé les réseaux sociaux en se faisant habiller par ses maîtres.

Originaire de Ville-Émard à Montréal, l'animal est devenu une «business» au fil du temps, participant à de nombreux défilés de mode dans le monde entier.

Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle au micro de Patrick Lagacé.

Le compte de Tika était suivi par près de 3 millions de personnes sur Tik Tok et 2 autres millions sur Instagram.