 Aller au contenu
Société
Mort à 14 ans

Le chien Tika, figure de la mode canine, s'éteint

par 98.5

0:00
3:07

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 novembre 2025 09:03

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Le chien Tika, figure de la mode canine, s'éteint
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Connaissez-vous le phénomène Tika? Il s'agit d'un chien, décédé tout récemment, qui a enflammé les réseaux sociaux en se faisant habiller par ses maîtres.

Originaire de Ville-Émard à Montréal, l'animal est devenu une «business» au fil du temps, participant à de nombreux défilés de mode dans le monde entier.

Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle au micro de Patrick Lagacé.

Le compte de Tika était suivi par près de 3 millions de personnes sur Tik Tok et 2 autres millions sur Instagram.

Vous aimerez aussi

Pulsar: l'opérateur du REM fait peau neuve
Lagacé le matin
Pulsar: l'opérateur du REM fait peau neuve
0:00
15:29
La stratégie numérique de Zohran Mamdani a fait la différence
Lagacé le matin
La stratégie numérique de Zohran Mamdani a fait la différence
0:00
4:08

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Réforme Dubé: «Il faut que la loi soit ajustée» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Santé
Réforme Dubé: «Il faut que la loi soit ajustée» -Luc Ferrandez
«C'est une des défaites les plus intéressantes et spectaculaires du CH»
Rattrapage
Les Flyers l'ont emporté en tirs de barrage
«C'est une des défaites les plus intéressantes et spectaculaires du CH»
Le Canada pourrait-il participer à l'Eurovision?
Rattrapage
Un des plus importants concours musicaux
Le Canada pourrait-il participer à l'Eurovision?
Un remède gratuit contre la douleur: l'OSM prescrit des concerts
Rattrapage
Des billets de spectacle
Un remède gratuit contre la douleur: l'OSM prescrit des concerts
La mélatonine, un facteur de mortalité? Pas nécessairement, nuance un expert
Rattrapage
Étude américaine
La mélatonine, un facteur de mortalité? Pas nécessairement, nuance un expert
Zohran Mamdani: «Il est l'héritier de Bernie Sanders»
Rattrapage
Nouveau maire de New York
Zohran Mamdani: «Il est l'héritier de Bernie Sanders»
«75 % du déficit, c'est d'abord pour assurer notre souveraineté face aux tarifs»
Rattrapage
Le ministre Champagne défend le déficit monstre
«75 % du déficit, c'est d'abord pour assurer notre souveraineté face aux tarifs»
Grève à la STM: «Il n'y a pas de rattrapage à faire» au niveau des salaires
Rattrapage
Selon la CCMM
Grève à la STM: «Il n'y a pas de rattrapage à faire» au niveau des salaires
Pulsar: l'opérateur du REM fait peau neuve
Rattrapage
Vidéo
Nouveau nom et nouvelle image
Pulsar: l'opérateur du REM fait peau neuve
Regarder15:29Patrick Lagacé
Budget Carney: les libéraux ont «l'élastique assez large», selon Gérard Deltell
Rattrapage
Le Parti conservateur s'y opposera
Budget Carney: les libéraux ont «l'élastique assez large», selon Gérard Deltell
Déficit monstre: «Ça frappe l'imaginaire, mais il faut regarder ça froidement»
Rattrapage
Il dépassera 78 milliards de dollars
Déficit monstre: «Ça frappe l'imaginaire, mais il faut regarder ça froidement»
Budget: «Bonne direction, mais ampleur décevante» pour Québec
Rattrapage
Pas suffisamment d'argent
Budget: «Bonne direction, mais ampleur décevante» pour Québec
La stratégie numérique de Zohran Mamdani a fait la différence
Rattrapage
Nouveau maire de New York
La stratégie numérique de Zohran Mamdani a fait la différence
Spécial «chaud» | L'énigme du mercredi 5 novembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «chaud» | L'énigme du mercredi 5 novembre