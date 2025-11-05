Un des plus importants concours musicaux

L'Eurovision est un des concours musicaux les plus populaires au monde et le Canada pourrait bien y participer pour la première fois.

Lors de la présentation du budget Carney mardi, la possibilité que le pays soit représenté en collaboration avec CBC/Radio-Canada a été évoquée.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson qui parle de l'Eurovision et de l'impact important de ce concours au micro de Patrick Lagacé, mercredi.

Même si le Canada n'a jamais participé officiellement à l'Eurovision, plusieurs artistes canadiens ont fait des apparitions, dont Céline Dion en 1988.