Arts et spectacles
Un des plus importants concours musicaux

Le Canada pourrait-il participer à l'Eurovision?

par 98.5

Lagacé le matin

le 5 novembre 2025 09:03

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Le Canada pourrait-il participer à l'Eurovision?
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

L'Eurovision est un des concours musicaux les plus populaires au monde et le Canada pourrait bien y participer pour la première fois.

Lors de la présentation du budget Carney mardi, la possibilité que le pays soit représenté en collaboration avec CBC/Radio-Canada a été évoquée.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson qui parle de l'Eurovision et de l'impact important de ce concours au micro de Patrick Lagacé, mercredi. 

Même si le Canada n'a jamais participé officiellement à l'Eurovision, plusieurs artistes canadiens ont fait des apparitions, dont Céline Dion en 1988. 

