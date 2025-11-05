Il était en psychose toxique

Un homme de 32 ans qui a tué sa tante qui l'hébergeait a écopé mardi de 10 ans de prison. Jérôme Alfred Frigault, qui était en psychose en raison de sa consommation au moment des faits, a plaidé coupable à une accusation d'homicide involontaire au Palais de justice de Laval.

Le drame s'est déroulé le 23 novembre 2023. Sa tante, Mireille Martin, avait contacté la police, craignant les comportements de son neveu qui habitait dans son sous-sol depuis cinq ans.

Peu de temps après le départ des policiers, elle a été poignardée à plusieurs reprises par son neveu.

Écoutez Bénédicte Lebel qui revient sur ce drame et qui partage les réactions de la famille à l'émission Lagacé le matin, mercredi.

Autre sujet abordé