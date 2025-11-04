L'appareil enflamme les réseaux sociaux

Néo, un robot humanoïde qui fait les tâches ménagères, comme vider le lave-vaisselle ou encore plier du linge, fait rage sur les réseaux sociaux.

Le spécialiste François Charron donne les détails de cet appareil à 20 000$, sorti tout droit d'un «film de science-fiction».

Également disponible en location, le robot ménager sera officiellement sur le marché dans quelques semaines.

Les réactions des auditeurs sont mitigées et oscillent entre enthousiasmes, préoccupations éthiques quant à son mode d'emploi et scepticisme sur l’utilité réelle de la machine.

Écoutez François Charron, chroniqueur à la vie numérique et créateur du site francoischarron.com, expliquer le tout dans Radio Textos avec Marie-Eve Tremblay, mardi.

