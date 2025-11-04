 Aller au contenu
Techno
L'appareil enflamme les réseaux sociaux

Pour 20 000$ vous pourriez avoir un robot qui vide le lave vaisselle!

par 98.5

le 4 novembre 2025 11:43

François Charron
François Charron
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
François Charron / Cogeco Média

Néo, un robot humanoïde qui fait les tâches ménagères, comme vider le lave-vaisselle ou encore plier du linge, fait rage sur les réseaux sociaux.

Le spécialiste François Charron donne les détails de cet appareil à 20 000$, sorti tout droit d'un «film de science-fiction».

Également disponible en location, le robot ménager sera officiellement sur le marché dans quelques semaines.

Les réactions des auditeurs sont mitigées et oscillent entre enthousiasmes, préoccupations éthiques quant à son mode d'emploi et scepticisme sur l’utilité réelle de la machine.

Écoutez François Charron, chroniqueur à la vie numérique et créateur du site francoischarron.com, expliquer le tout dans Radio Textos avec Marie-Eve Tremblay, mardi.

Liens pour plus d'informations:

Le robot sera donc parfois contrôlé à distance grâce à la réalité virtuelle afin de lui «apprendre» à bien réaliser les tâches ménagères et améliorer ses capacités pour les futurs clients, selon ce qu'explique la compagnie qui l'opérera.

Autres liens pertinents :

«Il y a des situations où effectivement, c'est des gens dans des laboratoires qui vont s'amuser, qui vont jouer avec, qui vont faire bouger [le robot chez vous] un peu comme une télécommande.»

François Charron, chroniqueur à la vie numérique

