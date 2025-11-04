Quelques changements à la formation du CH

Les Canadiens de Montréal reçoivent la visite des Flyers de Philadelphie mardi soir. Ce match marquera notamment le retour de Christian Dvorak au Centre Bell depuis qu'il a quitté l'organisation du Tricolore.

L'entraîneur-chef Martin St-Louis a par ailleurs apporté quelques modifications à sa formation.

Écoutez Jean-Michel Bourque qui revient sur quelques nouvelles sportives à Lagacé le matin, mardi.

