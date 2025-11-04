Quelques changements à la formation du CH

Les Canadiens de Montréal reçoivent la visite des Flyers de Philadelphie mardi soir. Ce match marquera notamment le retour de Christian Dvorak au Centre Bell depuis qu'il a quitté l'organisation du Tricolore.
L'entraîneur-chef Martin St-Louis a par ailleurs apporté quelques modifications à sa formation.
Écoutez Jean-Michel Bourque qui revient sur quelques nouvelles sportives à Lagacé le matin, mardi.
Autres sujets abordés
- Les matchs du lundi soir dans la LNH et Connor McDavid qui atteint un plateau impressionnant;
- Un joueur des Sénateurs d'Ottawa dans l'embarras;
- Les Dodgers de Los Angeles célèbrent leur victoire à la Série mondiale;
- Le match du lundi soir dans la NFL.