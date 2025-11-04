 Aller au contenu
Sports
Quelques changements à la formation du CH

Dvorak et les Flyers s'amènent au Centre Bell

par 98.5

0:00
4:07

Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 novembre 2025 09:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Dvorak et les Flyers s'amènent au Centre Bell
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal reçoivent la visite des Flyers de Philadelphie mardi soir. Ce match marquera notamment le retour de Christian Dvorak au Centre Bell depuis qu'il a quitté l'organisation du Tricolore. 

L'entraîneur-chef Martin St-Louis a par ailleurs apporté quelques modifications à sa formation. 

Écoutez Jean-Michel Bourque qui revient sur quelques nouvelles sportives à Lagacé le matin, mardi.

Autres sujets abordés

  • Les matchs du lundi soir dans la LNH et Connor McDavid qui atteint un plateau impressionnant;
  • Un joueur des Sénateurs d'Ottawa dans l'embarras;
  • Les Dodgers de Los Angeles célèbrent leur victoire à la Série mondiale;
  • Le match du lundi soir dans la NFL. 

